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الاسماعيلى لـ فى الجول : إيقاف حمد لنهاية الدور الأول وتغريمه 100 ألف جنيه

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الاسماعيلى لـ فى الجول : إيقاف حمد لنهاية الدور الأول وتغريمه 100 ألف جنيه الاسماعيلى لـ فى الجول : إيقاف حمد لنهاية الدور الأول وتغريمه 100 ألف جنيه

قرر نادى الإسماعيلى إيقاف محمود حمد لاعب الفريق حتى نهاية الدور الأول بجانب خصم 100 ألف جنيه من مستحقاته.

وكان أشرف خضر المدير الفني المؤقت للفريق قد قام بتحويل اللاعب للتحقيق بعد أن رأى عدم جديته في تنفيذ تعليماته أثناء مواجهة فريق للمقاصة.

الإسماعيلي كان متأخرا أمام المقاصة برباعية وقتما طلب أشرف خضر من حمد إجراء عمليات الإحماء للدخول في المباراة، إلا أن حمد لم يبد جدية في التعامل مع القرار، ليقرر خضر معاقبته.

وقد حولت إدارة النادي اللاعب إلى المستشار القانوني للنادي للتحقيق والذي قرر على عقوبة اللاعب بالإيقاف حتى نهاية الدور الأول وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكان اللاعب قد انتظم في تدريبات الفريق اعتبارا من يوم الخميس الماضي بعد أن استبعده الجهاز الفني من التدريبات والمشاركة في مباراة إنبي .

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