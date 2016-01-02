عاملون بأحد فنادق الغردقة يحررون محاضر ضد صاحب العمل لعدم صرف مرتباتهم

حرر العشرات من العاملين بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، محاضر ضد صاحب الفندق، لعدم صرف مرتباتهم منذ 3 شهور مضت.

وتجمع العاملون الذى يتخطى عددهم 70 شخصا ونظموا وقفة أمام شرطة السياحة فى انتظار تحرير محضر ضد صاحب الفندق، وكذلك توجه عدد منهم لمكتب العمل بالغردقة، لتحرير محاضر أيضا ضد صاحب العمل.

وقال العاملون بالفندق فى محضرهم ضد صاحب العمل، إنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وطالب العمال وزير السياحة هشام زعزوع ووزير القوى العاملة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل، والحصول على مستحقاتهم وإلغاء قرارات فصلهم عن العمل والتحقيق فى الواقعة.

فيما بدأت شرطة السياحة ومكتب العمل بالغردقة التحقيق فى البلاغات المقدمة من العاملين بأحد الفنادق بالقرية السياحية بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، المملوك لرجل أعمال شهير بعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر أكتوبر الماضى.

وأكد العمال فى بلاغاتهم أنهم يعملون بالقرية السياحية بمختلف الإدارات منذ عدة سنوات، وأن بينهم من يعمل منذ 15 عاما ولم يصرفوا مستحقاتهم من المرتبات شهرى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ونسبة 12% الخدمة ومقابل الإجازات، وتم منع الوجبات الغذائية عنهم منذ أسبوعين لإجبارهم على ترك العمل والسكن.

كانت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر قد طالبت ملاك الفنادق والقرى السياحية بعدم الاستغناء عن أى عمالة بهذه المنشآت حتى تنتهى أزمة انخفاض الإشغالات السياحية بالغردقة.