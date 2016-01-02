غدا.. محافظ الغربية يزور شركة غزل المحلة ومصنع تدوير القمامة

يزور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية صباح غد، الأحد، مدينة المحلة فى أول زيارة له للمدينة منذ توليه مهام عمله.

ومن المقرر أن يرافق المحافظ فى زيارته، اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة، ثم عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة والعضو المنتدب، لبحث مشاكل الشركة ومطالب العمال.

ويعقب ذلك زيارة أخرى لمصنع تدوير القمامة الجديد، والجارى العمل به للانتهاء منه، ثم زيارة محطة تجميع القمامة بأول الطريق الدائرى وجولة بقريتين من قرى مركز المحلة، ثم ختام جولته بتفقد مدينة المحلة وأعمال التطوير بها.