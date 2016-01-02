وزير التعليم العالى يشارك فى حفل تكريم 208 من المتميزين بجامعة دمياط

كرمت جامعة دمياط اليوم، السبت، بمسرح كلية التربية 208 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والمحالين للمعاش فى يوم التميز العلمى، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى.

وتم تخصيص 10 جوائز لأحسن رسالة دكتوراه و8 جوائز لأحسن رسالة ماجستير و33 جائزة للنشر العلمى و22 جائزة للحاصلين عن منح من جهات خارحية و10 جوائز للجهاز الإدارى، و22 جائزة للطلاب المتميزين بجميع كليات الجامعة.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التعليم العالى لجامعة دمياط اليوم، لتفقد الإنشاءات ولقاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



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