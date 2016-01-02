جمعية "حدوتة" تجهز لمشروع الخدمات الإسعافية لأهالى "الشيخ زويد"

أعلنت جمعية "حدوتة للتنمية"، بشمال سيناء اليوم عن التجهيز لتنفيذ مشروع دعم خدمة الإسعاف العاجل لأهالى مدينة الشيخ زويد وقراها.

وقال الإذاعى "عادل رستم"، رئيس مجلس إدارة الجمعية إنه تم التنسيق مع رجل الاعمال محمد درغام والنائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح على تنفيذ المشروع فى مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها، بهدف تقديم خدمة الاسعافات الاولية للأهالى خلال الفترة المسائية بتوفير شنطة بها الأجهزة التى تعين الممرضين فى تلك المناطق على ذلك كأجهزة قياس الضغط والسكر والتنفس وأدوات تركيب المحاليل وباقى الأدوات اللازمة من شاش وقطن.

وأشار "رستم" أنه جار التجهيز لاختيار الممرضين من القاطنين بالفعل داخل المدينة وفى القرى التابعة لها لتسهيل مهمتهم، وجار توفير 20 شنطة أدوات طبية لهم، بتكلفة 1000 جنيها لكل شنطة.

وأوضح أنه سبق تنفيذ المشروع فى مدينة العريش فى أحياء ومناطق: الساحة الشعبية، الريسة، عاطف السادات، الكرامة، المرحلة الرابعة، والزهور، وجار تعميمه فى باقى مناطق وأحياء المدينة.

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