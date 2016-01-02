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السعودية تكشف عن جنسيات المتهمين في قوائم الإرهاب

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السعودية تكشف عن جنسيات المتهمين في قوائم الإرهاب السعودية تكشف عن جنسيات المتهمين في قوائم الإرهاب

أرشيفية

أدرجت قيادة العمليات الأمنية التي تنفذها الأجهزة المختصة بملاحقة المتورطين بقضايا الإرهاب في ، 3 متهمين من الجنسية الفلبينية إلى قوائم الإرهاب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة الوطن السعودية اليوم السبت، من الإطاحة بـ44 متهماً جديداً، سجل السوريون حضوراً بارزاً بينهم، بواقع 5 متهمين، فيما بلغ اليمنيون 4 أشخاص، وجاء بعدهم الفلبينيون الثلاثة، ومتهم سوداني واحد، فيما كان بقية الـ31 سعوديين.

وكان آخر دخول لمواطني مانيلا في قوائم الإرهاب السعودية، للخادمة الهاربة التي كانت تجهز أحزمة ناسفة مع إرهابي سوري، وتمت الإطاحة بها في أواخر عام 2014.

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