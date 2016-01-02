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«محكمة النقض» إعادة محاكمة المتهمين في أحداث شغب قسم كفر الشيخ

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«محكمة النقض» إعادة محاكمة المتهمين في أحداث شغب قسم كفر الشيخ «محكمة النقض» إعادة محاكمة المتهمين في أحداث شغب قسم كفر الشيخ

قضت محكمة النقض،  اليوم السبت بقبول طعن المقدم من 18متهما على أحكام السجن المشدد الصادرة بحقهم لاتهامهم بالتجمهر والتخريب ومحاولة اقتحام قسم كفر الشيخ وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين فى القضية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوى وعضوية المستشارين رمضان الزقم وسعيد السمادونى.

ويحاكم المتهمون على خلفية احداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى محيط قسم شرطة كفر الشيخ فى ضوء قيام الاجهزة الامنية بالقبض على المتهمين خلال مسيرة نظمتها جماعة الاخوان ومادار بها من اشتباكات مع عدد من الاهالى المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو ووقعت بعض الاصابات بين الطرفين قبل ان يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم واحالتهم لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة. العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، بقصد التأثير على السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسئولين و البلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.

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