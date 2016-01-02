أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الليلة.. «غادة رجب» تغني وتنافس محمد صبحي في الكوميديا على «CBC»

Google+ Print
الليلة.. «غادة رجب» تغني وتنافس محمد صبحي في الكوميديا على «CBC» الليلة.. «غادة رجب» تغني وتنافس محمد صبحي في الكوميديا على «CBC»

غادة رجب ومحمد صبحي

كتبت- إنجي لطفي

حصلت وكالة أنباء ONA على كواليس حلقة الليلة من برنامج ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص” والذي يقدمه الفنان محمد صبحي و يبث على شاشة CBC، حيث من المقرر أن تجسد الفنانة غادة رجب شخصية ” جواهر” في مشهد كوميدي كامل تؤديه أمام الفنان محمد صبحي والذي يجسد شخصية “حسيب”، وتدور محور حلقة الليلة عن موضوع السلوك الحضاري.

وأضافت المصادر أن الفنانة غادة رجب ستختم العرض المسرحي بغنائها أغنية جديدة خاصة بالعرض المسرحي وستكون مختلفة عما قدمته من قبل ومختلفة في طريقة تقديمها، والأغنية من كلمات وألحان عبدالله حسن.
> يذكر أن غادة رجب قد ظهرت من قبل في إحدى حلقات البرنامج السابقة لأول مرة كممثلة علي المسرح خلال البرنامج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا