الليلة.. «غادة رجب» تغني وتنافس محمد صبحي في الكوميديا على «CBC»

كتبت- إنجي لطفي

حصلت وكالة أنباء ONA على كواليس حلقة الليلة من برنامج ” أعزائي المشاهدين..مفيش مشكلة خالص” والذي يقدمه الفنان محمد صبحي و يبث على شاشة CBC، حيث من المقرر أن تجسد الفنانة غادة رجب شخصية ” جواهر” في مشهد كوميدي كامل تؤديه أمام الفنان محمد صبحي والذي يجسد شخصية “حسيب”، وتدور محور حلقة الليلة عن موضوع السلوك الحضاري.

وأضافت المصادر أن الفنانة غادة رجب ستختم العرض المسرحي بغنائها أغنية جديدة خاصة بالعرض المسرحي وستكون مختلفة عما قدمته من قبل ومختلفة في طريقة تقديمها، والأغنية من كلمات وألحان عبدالله حسن.

> يذكر أن غادة رجب قد ظهرت من قبل في إحدى حلقات البرنامج السابقة لأول مرة كممثلة علي المسرح خلال البرنامج.