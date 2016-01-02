هشام سليم لياسمين عبد العزيز:سمعتك في الوسط سبقاكي

القاهرة_مروة عبد الفضيل

علق الفنان هشام سليم بقسوة على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تصريح لها طال ابنته زين وحمل العديد من التلميحات غير الأخلاقية .

فقد رد هشام على ما قالته ياسمين عبد العزيز بخصوص وجود ابنته في إحدى الفيلل مع مجموعة من الشباب والبنات من دون رقيب، وعلى تكذيبه انها ليس جارته عبر حسابه على فيس بوك قائلاً إنه لا يشرفه أن تكون جارته خاصة وأن "سمعتها في الوسط الفني سبقاها" وأضاف قائلا:" القضية لسه ما خلصتش و لما الحكم النهائي يطلع أرجو أن يظل القضاء عادل لأني سأثبت إنك كاذبة و تتمادين في الكذب حتي اليوم."

وأكمل:"انتي في المحضر قلتي صوت عالي طالع من الفيلا بتاعة اللي جانبك . طب ما قلتيش ليه أن فيه حفلات صاخبة و بنات و ولاد و شوية تحابيش من اللي بتأليفها"؟!

ووجة هشام تساؤلا لياسمين قائلا:" ألفاظ إيه اللي بتعفي عن قولها لما الوسط كله سمعك بتقوليها قبل كده؟ و أكيد بناتي لم يقولوها"فاكرة التورتة اللي لبسوها في وشك في التصوير"وإيه اللي وداكي عند الجار و قابلتي بناتي برة أمام الفيلا يعني ما كانوش جوة في الحفلة الصاخبة".

وأستطرد قائلا:"لما الولاد و البنات طلعولك و هذا يؤكد إنك كنتي امام فيلتهم ما فيش غير بنتي اللي ضربتك بالموبايل ده المفروض كانوا كلهم يتلموا عليكي و يتسلوا عليكي، وما جيبتيش سيرة العربيات السودة و البودي جاردات و طلبك يطلعوا المسدسات ليه؟ "

وأكمل قائلا:"مش تفهمي الأول القضايا بتمشي إزاي قبل ما تقولي المحكمة حكمت و لا الجهل القضائي عندك زايد لو كده اسألي شلة المحامين اللي انت جايباهم".

وعن ما قالته ياسمين أن هشام وإبنته لم يعتذروا لها قال:"لن أعتذر لك لأني كلمتك أول يوم و جوزك رد عليا بعد تالت مرة و لا إبنتي، فأنت غلطانة إنك نزلتي من بيتك و تكلمي مع عيال واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من التهزيق ،و نصيحة مني علشان تكذبي لازم تكذبي صح و ما تنسيش اللي قلتيه قبل كده إلي اللقاء في الحكم النهائي.

وأنهى هشام كلامه سائلا ياسمين سؤال يحمل بالتأكيد مغزى لا نعرفه وهو يا ترى لسة بتلعبي اسكواش؟.