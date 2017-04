"Games of Thrones" الأكثر تعرضاً للقرصنة للسنة الرابعة

تربع مسلسل Game of thrones للسنة الرابعة على التوالي على عرش المسلسلات الأجنبية التي تعرضت للقرصنة على شبكة الإنترنت، فيما حافظ The walking dead على المركز الثاني، يليه مسلسل the big bang theory في المركز الثالث.

وتم تحميل مسلسل Game of thrones ما يقدر بـ14 مليون مرة، فيما تم تحميل مسلسل The walking dead نحو سبعة ملايين مرة، أما مسلسل the big bang theory قد تم تحميله ما يقرب من 4.5 مليون مرة.

عملية قرصنة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية تعتمد على تسجيل ونسخ تلك الأعمال سواء من دور العرض السينمائي مباشرةً أو عن طريق أجهزة نسخ تلفزيوني بغرض عرضها وتسريبها قبل طرحها في الأسواق من قبل الشركات المنتجة، الأمر الذي يكلّف تلك الشركات أموالاً طائلة. ويتم وضع هذه الأعمال المقرصنة على مواقع تُسمَّى "تورينت".

ومواقع الـ"تورينت" هي المواقع التي تسمح بتحميل المسلسلات والأفلام الحديثة بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من ملاحقة تلك المواقع من قبل الجهات المعنية، إلا أن إغلاقها لا يحل المشكلة، حيث تظهر من جديد بأسماء مختلفة ومعرفات جديدة لتلبي احتياجات روادها.

واتجه الجمهور إلى هذه المواقع بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السينما وغلاء أسعار الاشتراك في القنوات المشفرة التي تملك حقوق بث المسلسلات التلفزيونية.