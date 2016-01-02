"ستار اكاديمي": انتقادات لبوسي وجمهور إيهاب يطعن في النتيجة

بيروت_سيدتي نت

كما جرت العادة في كل أسبوع، وبعد خروج أحد مشتركي "ستار أكاديمي"، انهالت الانتقادات على الأكاديميا وعلى البرنامج، إذ شكّل خروج المشترك المغربي إيهاب أمير مفأجاة للكثيرين، بعد أن ربحت زميلته المصرية دينا، لأنّ الأخيرة لا تملك الشعبية التي يتمتع بها إيهاب، وتحديداً بعد إعلان العديد من نجوم وإعلاميي المغرب والعالم العربي دعمهم الكامل لـ إيهاب.

والغريب في الأمر ـ حسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ـ أن الطالبة المصرية، عندما كانت في دائرة الخطر مع حنان خضر، لم تحظَ بتصويت كبير لكي يصوّت لها في هذه المرة؛ فمن هو الجمهور الذي صوّت لها؟ وهل يتلاعب البرنامج بعقول المشاهدين، والنتائج تكون محدّدة منذ بداية البرنامج؟

وبالعودة إلى السهرة، فقد أشعل النجم فارس كرم المسرح حماسة بأغانيه وإطلالته حيث مع الطالب اللبناني مروان يوسف بأغنية "فوق المتر وسبعين"، ثمّ غنّى مع الطالب اللبناني رافاييل جيّور "التنّورة"، ليختم السهرة بلوحة فنيّة على أنغام أغنية "ع الطيّب". فارس تمنّى أن يعمّ السلام والإستقرار عالمنا العربي، وردّاً على سؤال حول قراراته للعام 2016، قال: "قرّرت أن لا أحزن على شيء، لأن ما في شيء بيحرز"، ناصحاً الطلاّب بالتواضع وعدم الغرور.

أجواء الفرح والبهجة إحتفالاً بالعام الجديد حضرت بقوّة في اللوحات الإستعراضيّة المميّزة، حيث قدّمت الطالبة المصريّة دينا عادل لوحة "New Year" وأغنية "هوى هوى"، كما تبادل الطالبان نسيم رايسي وخنان الخضر التهاني بالعيد ضمن ديو أغنية "عام جديد"، لتنقلنا الطالبة المصريّة هايدي موسى الى أجواء رومانسيّة حالمة مترافقة مع عزف على البيانو وأغنية "كيفك إنت". أما الطالب اللبناني مروان يوسف، فردّ على هايدي بلوحة لأغنية "قلبي وشو بدّي قلّو". فيما أطلّ الطالب محمّد عبّاس بلوحة فرعونيّة وأغنية "أهواك".

انتقادات لبوسي

البرايم الثاني عشر استضاف أيضاً النجمة المصريّة بوسي، التي قدّمت مع الطالب التونسي نسيم رايسي أغنية "أجازة"، كما أطلّت مع الطالب محمّد عبّاس بأغنيتها الشهيرة "آه يا دنيا". بوسي عيّدت جمهور العالم العربي بحلول العام الجديد، متمنّية الخير للشعوب العربيّة. بوسي لم تلقى غعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا اطلالالتها غير موفقة من ناحية الصوت والملابس وكان عليها دراسة ذلك أكثر، كونها لأول مرة تظهر بها في البرنامج.

الأجواء الإحتفاليّة استمرّت حتى ختام السهرة، على أنغام أغنية "Happy New Year"، التي قدّمها الطلاّب مجتمعين.