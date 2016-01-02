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5 تغيرات تحدث للمرأة خلال فترة الحمل.. اعرفيها

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5 تغيرات تحدث للمرأة خلال فترة الحمل.. اعرفيها 5 تغيرات تحدث للمرأة خلال فترة الحمل.. اعرفيها
تعانى المرأة من تغيرات كثيرة أثناء فترة الحمل، كزيادة الوزن نتيجة لتكون الجنين داخل أحشائها، وزيادة نسبة احتباس الماء فى الجسم، وتعانى الكثيرات من حدوث التورم فى الجسم وخاصة الرجلين واليدين، ولذلك تجد المرأة الصعوبة أثناء تلك المرحلة، وقد تشعر بالصدمة نتيجة للتغيرات الكثيرة التى تطرأ على عالمها أثناء هذه الفترة الحرجة.

المرأة أثناء فترة الحمل تتعرض لتغيرات جسمانية ونفسية


>فى هذا السياق، أشار الدكتور وائل البناء استشارى النساء والتوليد، إلى أنه أثناء فترة الحمل يحدث تغيرات كثيرة للمرأة، وأهمها التغيرات الجسمانية نتيجة للاضطربات الهرمونية التى تحدث لها أثناء تلك الفترة، وكذلك النفسية نتيجة للتغيرات التى تحدث فى شكل وتكوين الجسم.

تغيرات فترة الحمل


>يقدم استشارى النساء والتوليد، أهم التغيرات والمضاعفات التى تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل، وهى:
>1- يحدث الكثير من التغيرات فى الثدى، وذلك يعد شيئًا طبيعيًا نتيجة لنشاط الغدد اللبنية لإنتاج الحليب داخله، كما يصاب الثدى بكبر الحجم أثناءفترة الحمل.
>2- من أكثر المضاعفات التى تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل وخاصة الأخيرة الشعور بالألم فى الظهر نتيجة لزيادة حجم الجنين وكبر البطن.
>3- تصاب الكثير من السيدات أثناء فترة الحمل بالإمساك، وذلك نتيجة لعدم حركة الأمعاء بسبب عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ونتيجة لسوء التغذية.
>4- حدوث تنميل فى الأيدى والقدمين.
>5- الميل للقىء.

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