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الداخلية السعودية: أحكام الإعدام رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة

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الداخلية السعودية: أحكام الإعدام رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة الداخلية السعودية: أحكام الإعدام رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة
أعلنت وزارة الداخلية ، بعدم وجود أى قاصر من بين الذين نفذ بهم حكم القصاص، مشددة على أن أحكام الإعدام التى نفذت اليوم ضد 47 إرهابيًا، هى رسالة تحذير للتنظيمات المتطرفة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم القصاص فى 47 إرهابيا، وذلك لمشاركتهم فى عمليات تنظيم "داعش"، وكان ضمن من نُفذ فيهم حكم الإعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر.


>- السعودية تنفذ القصاص فى 47 إرهابيا بينهم مصرى وشيعى.. داخلية المملكة: اعتنقوا المنهج التكفيرى وخططوا لعمليات إجرامية.. وإيران تغضب لـ"نمر" زعيم "الشيعة" السعودى وتطالب التعاون الإسلامى باتخاذ موقف
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