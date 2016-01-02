القضاء الإدارى يحدد جلسة الأول من مارس لنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمطالبة بعزله.

وذكرت الدعوى، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها، كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.