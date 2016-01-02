أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يحدد جلسة الأول من مارس لنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

Google+ Print
القضاء الإدارى يحدد جلسة الأول من مارس لنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه القضاء الإدارى يحدد جلسة الأول من مارس لنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمطالبة بعزله.

وذكرت الدعوى، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها، كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365