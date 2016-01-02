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بالفيديو..برهامى: تهنئة الأقباط بأعياد مرتبطة بالعقيدة أشر من الفواحش

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بالفيديو..برهامى: تهنئة الأقباط بأعياد مرتبطة بالعقيدة أشر من الفواحش بالفيديو..برهامى: تهنئة الأقباط بأعياد مرتبطة بالعقيدة أشر من الفواحش
أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة أشر من شرب الخمر وفعل الفواحش – على حد قوله -.

وقال برهامى فى فتوى له فى أحد الدروس الدعوية :"التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة هذا أشر من شرب الخمر وفعل المنكرات، والملتحين الذين يهنئون الأقباط ليسوا من السلفية، فليس كل شخص ملتحى يحمل على الدعوة السلفية".

وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية فى نشرته الدعوة السلفية بطنطا على حسابها بالفيسبوك :"موقف الدعوة السلفية فى غاية البيان والوضوح، فنحن لا نهنئ الأقباط، وبشكل علنى قلنا ذلك فى وسائل الاعلام، ورددنا على من يقولون أن هذا من البر، فهذا كذب ،فهذا ليس من البر، ولكن هذا من الموالاة لهم" مستشهدا بالآية الكريمة :"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض" .

واستطرد برهامى :"يقولون إنها من باب المجاملة، وهى من قال الله عز وجل فيها "ودوا لو تدهن فيدهنون" ، فالمجاملة لا تكون على حساب الدين، خاصة أن عيد الميلاد به شبهة، مع أنها ليست شبهة، ميلاد المسيح، والمسيح رجل معظم عندنا نحبه عليه السلام، وهذا نبى من أنبياء الله، ولكن الاحتفال بمولده هو بدعة من البدع".

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مصر 365

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