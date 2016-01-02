بالفيديو.. السعودية تنشر صور وأسماء الإرهابيين الـ47 المعدومين اليوم

أخبار السعودية

نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا مصورا يظهر المتهمين الـ47 ممن شملهم القتل قصاصا بعد ثبوت تهم الإرهاب والتحريض.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم السبت، أن الحكم جاء بعد أن ثبت على المتهمين "اعتناق المنهج التكفيرى المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال تفجير مجمع الحمراء السكنى، وتفجير مجمع فينيل السكنى، وتفجير مجمع أشبيلية السكنى شرقى مدينة الرياض".

وأوضح البيان أن المتهمين وجدوا مذنبين فى "اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أى بى كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع الواحة السكنى بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى استهداف عدد من المجمعات السكنية فى أنحاء المملكة بالتفجير، وفى تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة".

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