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وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير داخل مستشفى أسوان الجامعى

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وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير داخل مستشفى أسوان الجامعى وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير داخل مستشفى أسوان الجامعى
لفظ "عبد النبى سيد أحمد" العامل المصاب بالأنفلونزا الموسمية H1N1 والمعروفة إعلامياً بـ"أنفلونزا الخنازير" أنفاسه الأخيرة، داخل مستشفى أسوان الجامعى، اليوم السبت، بعد مرور يوم واحد من دخوله المستشفى، نظراً لاحتياج حالة المصاب إلى تنفس صناعى داخل غرفة العناية المركزة.

وأثارت حالة المريض جدلا داخل محافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رفض إدارة مستشفى أسوان الجامعى استقبال المصاب، بحجة عدم وجود أماكن داخل غرفة العناية، وخوفاً من نقل العدوى، على الرغم من توقيع إدارة مستشفى أسوان الجامعى، على عقد بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية، يقضى بتوفير أماكن داخل العناية المركزة فى حالة وجود حالات مصابة بالأنفلونزا.

وبعد مرور أكثر من 10 أيام من إصابته، تدخل اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان الجديد، وبالتنسيق مع الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، قررت إدارة المستشفى قبول الحالة، إلا أن العامل توفى إثر إصابته بالأنفلونزا الموسمية.

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