الإمارات تعلن تضامنها مع السعودية في كل الاجراءات لمواجهة الارهاب

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تأييد دولة الامارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من اجراءات رادعة لمواجهة الارهاب والتطرف .

واكد سموه ان ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الارهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة ..كما تثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدما لوأد ونزع فتيل الارهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه محاولة اثارة الفتن والقلاقل او العبث بأمن واستقرار المملكة .

كما اكد سموه ان قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ الاحكام القضائية بحق المدانين هو حق اصيل لها بعد ان ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها و ان ما قامت به المملكة اجراء ضروري لترسيخ الامن والامان لكافة ابناء الشعب السعودي والمقيمين على ارضها .