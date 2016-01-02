أوقاف الأقصر تواصل حملتها للتعريف بالنبى وأخلاقه السامية

أكد الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لأوقاف الأقصر، أن المديرية تواصل حملتها الموسعة للتعريف بالنبى صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه السامية للأسبوع الرابع على التوالى، والتى أطلقها وزير الأوقاف بداية شهر ربيع الأول.

وأضاف إسلامة الأزهرى، أن الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف يتابع تحركات الحملة أولا بأول، والتى تقام للتعريف بأخلاق النبى من خلال القوافل الدعوية، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الأوقاف يوم 7 من ربيع الأول 1437هــ الموافق 18من ديسمبر 2015م بقافلة دعوية لمحافظة بورسعيد.

وأوضح الأزهرى أن الحملة مستمرة لمدة ثلاثة أشهر قادمة هى ربيع الثانى وجمادى الأولى وجمادى الآخرة، كما أن وكيل وزارة الأوقاف ومدير الدعوة يتابعان عن كثب تكليفات معالى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن تجديد الخطاب الدينى، ومن المقرر أن تتجه القافلة هذا الأسبوع إلى منطقة شرق السكة لتغطى 15 مسجدا فيها.