أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف الأقصر تواصل حملتها للتعريف بالنبى وأخلاقه السامية

Google+ Print
أوقاف الأقصر تواصل حملتها للتعريف بالنبى وأخلاقه السامية أوقاف الأقصر تواصل حملتها للتعريف بالنبى وأخلاقه السامية
أكد الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لأوقاف الأقصر، أن المديرية تواصل حملتها الموسعة للتعريف بالنبى صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه السامية للأسبوع الرابع على التوالى، والتى أطلقها وزير الأوقاف بداية شهر ربيع الأول.

وأضاف إسلامة الأزهرى، أن الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف يتابع تحركات الحملة أولا بأول، والتى تقام للتعريف بأخلاق النبى من خلال القوافل الدعوية، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الأوقاف يوم 7 من ربيع الأول 1437هــ الموافق 18من ديسمبر 2015م بقافلة دعوية لمحافظة بورسعيد.

وأوضح الأزهرى أن الحملة مستمرة لمدة ثلاثة أشهر قادمة هى ربيع الثانى وجمادى الأولى وجمادى الآخرة، كما أن وكيل وزارة الأوقاف ومدير الدعوة يتابعان عن كثب تكليفات معالى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشأن تجديد الخطاب الدينى، ومن المقرر أن تتجه القافلة هذا الأسبوع إلى منطقة شرق السكة لتغطى 15 مسجدا فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365