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وصول 253 سائحا لميناء الغردقة

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وصول 253 سائحا لميناء الغردقة وصول 253 سائحا لميناء الغردقة
استقبل ميناء الغردقة صباح اليوم السبت، السفينة السياحية بيرلين، وعلى متنها 253 سائحا من مختلف الجنسيات و173 طاقم قادمة من ميناء بورتوفيق وذلك لزيارة المعالم السياحية ومتحف الأحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية .

وتم إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبالهم بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك .

وأكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مديرى الموانى بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم بالمدينة، وذلك لإظهار الميناء بما يليق بها من مكانة والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية.

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مصر 365