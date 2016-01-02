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وزير التعليم العالى يحضر حفل يوم التميز بمسرح كلية التربية بدمياط

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وزير التعليم العالى يحضر حفل يوم التميز بمسرح كلية التربية بدمياط وزير التعليم العالى يحضر حفل يوم التميز بمسرح كلية التربية بدمياط
قام الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى يرافقه الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط بزيارة تفقدية إلى إنشاءات مبنى الجامعة الجديد بدمياط الجديدة ومتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع والمعوقات التى تواجه الإنشاءات.

وأثنى الوزير على حجم الإنجاز الذى تم، وطالب الالتزام بالبرنامج الزمنى الموضوع ثم توجه الوزير ومرافقوه إلى مسرح كلية التربية للقاء أعضاء هيئة التدريس فى يوم التميز العلمى، حيث ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط حفل تكريم للفائزين بجوائز الجامعة 2014، وتشمل أحسن رسائل الدكتوراه، وأوحسن رسائل الماجستير، والحاصلين على جائزة النشر العلمى المميز بالجامعة، والحاصلين على جائزة من جهة خارجية، وأعضاءالجهاز الإدارى المثاليين، والطلاب أوائل الكليات للعام الجامعى 2014/2015 ، والطلاب الحاصلين على جوائز.

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