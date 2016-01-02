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بدء المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل قيادات الشباب فى الغربية

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بدء المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل قيادات الشباب فى الغربية بدء المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل قيادات الشباب فى الغربية
بدأت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم السبت فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج القومى لتأهيل وتمكين القيادات الشابة للعاملين بالمؤسسات الحكومية بالتعاون بين وزاره الشباب والرياضة، بحضور 100 قياده شبابيه من 29 مؤسسه حكومية، بقاعه المجلس المحلى الشعبى بمحافظه الغربية.

يشارك فى البرنامج الدكتور محمد شرشر وكيل وزاره الصحه، ورمضان عيد رئيس مدينه سمنود، وأحمد الشريف الأمين العام لمؤسسه القادة، وأمانى حسن محمد مدير عام قيادات شابه بوزارة الشباب والرياضة.

ويحاضر فى اليوم الأول شريف حسنين محمد مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس الجهاز، والمحاضرة بعنوان " مالا يمكن أن تعرفه عن الجهاز المركزى للمحاسبات".
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