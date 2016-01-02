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بالصور.. وصول 253 سائحا لميناء الغردقة

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استقبل ميناء الغردقة صباح اليوم السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 253 سائحا من مختلف الجنسيات و173 طاقما قادمين من ميناء بورتوفيق، وذلك لزيارة المعالم السياحية ومتحف الأحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية.
>اليوم السابع -1 -2016

وقد تم إنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة واستقبالهم بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك.

وأكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم بالمدينة، وذلك لإظهار الميناء بما يليق به من مكانة والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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