بالصور والفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2015/2016 وذلك اليوم 2 يناير بمقر الجامعة.

وذكر رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بها ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب، مضيفاً أنه تم تفقد الامتحانات فى كليات التجارة والتربية والآداب والطب البيطرى والصيدلة وكلية العلوم وأكد أن جولة اليوم لن تكون الأخيرة وأن المتابعات ستكون بشكل يومى لتذليل كل العقبات التى قد تواجه سير عملية الامتحانات.

وأوضح د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حريصة على التأكد من جودة الأماكن التى تتم بها الامتحانات وتوافر كل الأدوات والخدمات الطبية التى تساعد على انتظام الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر.



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