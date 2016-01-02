بالصور.. اشتعال مقلب مخلفات الروبيكى بالعاشر والبيئة تسيطر على الحريق

نجحت لجنة من وزارة البيئة، فى السيطرة على حريق داخل مقلب الروبيكى الخاص بمخلفات المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بعد اشتعاله تقائيا نتيجة لتعدد أنواع المخلفات به والتى اشتعلت ذاتيا، فى وقت متأخر من الليل.

وقامت إدارة الدفاع المدنى بالمدينة برئاسة الرائد اشرف شوقى بإخماد الحريق، بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر، ولم ينجم عن الحريق أى خسائر فى الأرواح، وقامت وزارة البيئة بتمهيد ورفع كفاءة الموقع .

يقول أحد أفراد السلامة والصحة المهنية، إنه لا يوجد تخلص آمن لمخلفات المصانع سواء كانت صلبة أو سائلة، حيث إن المدينتين ولا يوجد بهما مدفن صحى، مما ألزم جهاز شئون البيئة جميع المصانع والشركات بالتعاقد مع مدفن محافظة الإسكندرية ولا يتم تجديد رخصة أى مصنع أو شركة إلا بعد الاطلاع على إيصال تسديد رسوم التعاقد مع المدفن، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات كانت وراء دفع الشركات والمصانع للتخلص من النفايات والمخلفات بإلقائها فى أى مكان مثل منطقة الروبيكى وليس من المعقول أن تقوم كل شركة بنقل مخلفاتها يوميا إلى الإسكندرية.

ورصد عصام عبد المجيد المدير التنفيذى للمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان "جيف رسيد" حجم زيادة المخلفات بالمنطقة قائلا "تزداد يوميا حتى أصبحت كالتلال كما أن المنطقة تستقبل العديد من الأطفال والشباب الذين يعملون فى فزر أكوام القمامة والتى تعتبر مصدر رزقهم الوحيد مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض.

الجدير بالذكر أن مقلب الروبيكى شأنه شأن كل المقالب العمومية الخاصة بالمخلفات ويزيد عليه، المخلفات الصناعية التى تحتوى على كيماويات، ومواد سريعة الاشتعال ويشكل مشكلة كبيرة لأهالى المناطق المجاورة كمدينتى الشروق والمستقبل.



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