بالصور.. تشييع 14 شهيدا فى الضفة بعد استلام جثامينهم من الاحتلال الإسرائيلى

>شيع المئات من الفلسطينيين جثامين 14 شهيدا قتلوا برصاص قوات الاحتلال خلال المصادمات التى جرت مؤخراً فى الأراضى المحتلة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، بعد يوم واحد من تسليم إسرائيل لجثامين 17 شهيدا لذويهم فى مدينة الخليل بعد احتجازها لعدة أيام.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قررت تسليم جثامين 17 شهيدا من شهداء انتفاضة القدس من محافظة الخليل أمس.، كما أبلغت سلطات الاحتلال عائلتى الشهيدين أنس بسام حماد (21 عاما) ومحمد عبد الرحمن عياد (21 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة بأنها ستسلم جثمانهما أيضا أمس الجمعة.

يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء منذ بدء الانتفاضة أكتوبر الماضى ارتفع إلى 144 من بينهم العديد من النساء والأطفال وذلك بعد استشهاد الشاب شادى غبيش (38 سنة) من سكان حى الزراعة القريب من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله فى وقت متأخر من ليلة أول أمس بسبب مضاعفات إصابته فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب مدخل المخيم قبل بضعة أسابيع. فى سياق آخر، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلى صباح اليوم باعتقال شابين أحدهما فى جنين والآخر من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بحجة أنهما مطلوبان لقوات الاحتلال.



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