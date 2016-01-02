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توفيق عكاشة يقيم دعوى تطالب بإلغاء قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام

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توفيق عكاشة يقيم دعوى تطالب بإلغاء قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام توفيق عكاشة يقيم دعوى تطالب بإلغاء قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام
أقام الإعلامى توفيق عكاشة، وعضو مجلس النواب، ورئيس قناة الفراعين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن على قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام وإيقاف برنامج اليوم على قناة الفراعين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 19362 لسنة 70 ق، كلا من عفت محمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ووزير الاستثمار .

وقال "عكاشة" فى دعواه، إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للمثل القانونى لشركة فيرجينيا للانتاج الإعلامى تضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة للشركة، لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهور توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف، وانتهى القرار بالتهديد، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط الصادر للشركة.
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مصر 365

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