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تنفيذ 660 إزالة وضبط 92 بائعا متجولا خلال حملة أمنية بالقاهرة

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تنفيذ 660 إزالة وضبط 92 بائعا متجولا خلال حملة أمنية بالقاهرة تنفيذ 660 إزالة وضبط 92 بائعا متجولا خلال حملة أمنية بالقاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ (660) إزالة إدارية، وتحرير (232) محضر إشغال طريق، وتحرير (119) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير (108) محاضر بيئة.

كما تمكنت الحملات من ضبط (92) بائعا متجولا، وضبط (4) مخالفات لشروط التراخيص، وضبط (2) توك توك ، و ضبط (25) عربة يد، وضبط (10) عربات فول، و ضبط (8)تروسيكلات، وإزالة (13) فاترينة مأكولات، و إزالة (11) تاندة، و إزالة (17) إعلانا بدون ترخيص، و تنفيذ غلق (3) مقاهى.
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