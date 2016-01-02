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العثور على حقيبة بها كمية من البانجو داخل قطار بقنا

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العثور على حقيبة بها كمية من البانجو داخل قطار بقنا العثور على حقيبة بها كمية من البانجو داخل قطار بقنا
عثرت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، داخل القطار رقم 90 (القاهرة / أسوان) أثناء توقفه بالمحطة، على حقيبة داخلها كمية من نبات البانجو المخدر.

تلقى مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد العثور على حقيبة سوداء اللون أعلى رف العربة الثالثة من تشكيل القطار رقم 90 القاهرة أسوان، وبفحصها تبين أن بداخلها لفافة كبيرة الحجم تحوى كمية من نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر، وزنت نحو 2 كيلو جرام.. وبإجراء التحريات اللازمة عن مالكها لم يستدل عليه.

وبالعرض على مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر بتكليف إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر المحضر رقم 2/3 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا، وجار إرساله بالحرز لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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مصر 365