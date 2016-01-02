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تأجيل نظر تجديد حبس محمود شعبان وآخرين فى "أحداث 28 نوفمبر" لـ6 يناير

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تأجيل نظر تجديد حبس محمود شعبان وآخرين فى "أحداث 28 نوفمبر" لـ6 يناير تأجيل نظر تجديد حبس محمود شعبان وآخرين فى "أحداث 28 نوفمبر" لـ6 يناير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر تجديد حبس 35 متهمًا من المنتمين للجبهة السلفية، بينهم الداعية محمود شعبان، الشهير بمقولة "هاتولى راجل"، وذلك فى اتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وإرهاب فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى لجلسة 6 يناير المقبل.

وحققت نيابة أمن الدولة منذ عدة أشهر مع قيادات وأعضاء الجبهة السلفية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتمويل مظاهرات مخالفة للقانون، والتخطيط لقلب نظام الحكم.
>وتضم قائمة المتهمين فى القضية عددا من أعضاء الجبهة السلفية فى محافظة القاهرة والشرقية والمنصورة، وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى.

كما واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية، بقيام المتهمين بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية خلال أحداث 28 نوفمبر ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعى، والتحريض على النزول يوم 28 نوفمبر وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.
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مصر 365