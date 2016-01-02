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الطب البيطرى تضبط 280 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان

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الطب البيطرى تضبط 280 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان الطب البيطرى تضبط 280 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان
تمكنت الأدارة العامة للطب البيطري بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور اشرف عبد الحميد حجازى، من ضبط كمية اسماك فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بالعاشر تقدر بحوالي 280 كيلو بينها 180 كيلو سمك ماكريل و 100 كيلو سمك قراميط.

حيث شنت لجنة الطب البيطرى برئاسة الدكتور اشرف حجازى وعضوية الدكتور محمد علي عبد الرحمن رئيس قسم الصحة والتفتيش بالتعاون مع لجنة جهاز العاشر برئاسة عبد الحميد فهمي وشرطة المرافق برئاسة الرائد أحمد بركة ، حملة مكبرة على أسواق العاشر من رمضان لضبط المنتجات والسلع المخالفة الغير صالحة.

وتمكنت لجنة الطب البيطري الاسبوع الماضى من ضبط 570 كيلو أسماك فاسدة، و 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى.

حيث وردت عدة شكاوى من المواطنين مفادها وجود كميات كبيرة من الاسماك واللحوم فى بأسواق العاشر لها شكل وطعم غير مستساغ ويتم بيعها باسعار رخيصة، وتم تشكيل حملة موسعة من مديرية بالعاشر وشرطة المرافق والطب البيطرى وتم عمل المحضر اللازم واعدام المضبوطات .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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