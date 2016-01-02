كثافات مرورية بسبب إصلاح فواصل أعلى أكتوبر وكوبرى الجيزة المعدنى

ظهرت كثافات مرورية للعديد من السيارات ببعض محاور الجيزة والقاهرة بسبب زيادة الأحمال وأعمال صيانة وتجديد فواصل أعلى بعض الكبارى فى ظل تواجد رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

شهد شارع لطفى السيد كثافات مرورية عالية بسبب اتجاه كافة المركبات له بدلا من كوبرى أكتوبر بسبب أعمال إصلاح وتجديد فواصل، كما تباطأت حركة السيارات بمحور النصر وميدان رابعة وكوبرى الطيران بالتزامن مع خروج الموظفين من أماكن عملهم والطلاب من المدارس.

وشهد كوبرى أكتوبر أعلى الوصلة المعلقة فى الاتجاهين كثافات مرورية عالية بسبب إصلاح نصف حارة مرورية وترك حارة ضيفة للمركبات، وينصح عدم التوجه لمطالع الكوبرى خاصة مطلع النصر والعروبة وامتداد رمسيس لوجود كثافات أعلى الكوبرى وتخفيف الأحمال عنه فى ظل تواجد الخدمات والشركة المنفذة للأعمال.

كما توجد أعمال تطوير أعلى كوبرى المطار، أدت إلى ظهور كثافات عالية للمتجه لمصر الجديدة والتجمع الخامس فى الاتجاهين .

وشهد شارع الهرم بدءا من ميدان الرماية حتى شارع العريش حالة من البطء فى حركة السيارات، وتنفرج أمام كايرو مول وتزدحم المركبات من منطقة الطالبية حتى نفق الهرم، كما توجد كثافات أخرى أعلى شارع فيصل وصولا إلى الطوابق فى الاتجاهين حتى شارع العشرين.

وظهرت كثافات أخرى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب أعمال إصلاح فواصل أعلى الكوبرى، أدت إلى بطء حركة السيارات وصولا إلى جامعة القاهرة .