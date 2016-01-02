الإسماعيلي لجمهوره: نطالبكم بنبذ المتطاولين بينكم

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا يطالب فيه جمهور الفريق بدعم مجلس الإدارة الحالي وقراراته للخروج بالنادي إلى الطريق الصحيح.

وجاء بيان الإسماعيلي على خلفية نشوب اشتباك لفظي بين جمهور الإسماعيلي ولاعب الفريق أحمد سمير، المعار من صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان أحمد سمير قد دخل في شجار مع جمهور الإسماعيلي أثناء مران الفريق أمس الجمعة، أدى به للخروج وعدم استكمال المران. "طالع التفاصيل"

ويحذر البيان من تعمد البعض تعريض النادي واللاعبين للمشكلات لإسقاط استقرار الفريق.

وجاء البيان كالتالي:

إدارة النادي الإسماعيلي تأسف لما حدث من قبل قلة قليلة لا تمثل جماهير النادي الكبيرة. التي تطاولت بالألفاظ والشتائم علي اللاعب احمد سمير.

وتتعجب الإدارة من توقيت هذا التطاول وكأنه خطه مدروسة للنيل من الاستقرار داخل النادي وجعل النادي في حاله اضطراب مستمر تنفيذا لمخططات وضحت من خلال بعض أصحاب النوايا والغرض والتي لفظتهم جماهير النادي.

وتعرب الإدارة عن اتخاذها كل الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي فرد يتطاول علي أي لاعب يمثل الإسماعيلي وتوضح الإدارة أن اللاعب أحمد سمير أبدي رغبته بالاستمرار في صفوف الفريق حتى نهاية فتره إعارته من الزمالك ورحب النادي بهذا لأنه من اللاعبين المتميزين والمخلصين ولم يقصر تجاه النادي في الفترة السابقة وكل من ارتدي الرداء الأصفر ممثلا للإسماعيلي بكل الحب والإخلاص لابد من إن يواجه بكل الدعم والتشجيع ولا يتعرض للسباب أو الشتائم أو التطاول من قله لا تمثل إلا نفسها.

والنادي يناشد جماهيره الوفية المخلصة بنبذ هذه القلة التي تعمل وفق أهواء ومخططات هدفها إسقاط النادي وتطفيش اللاعبين، وتؤكد ‘داره النادي احترامها لكل الجماهير الوفية الكبيرة وأن الإدارة لن تسمح بتكرار ما حدث وستتخذ كل الإجراءات التي تمنع تكراره وحماية اللاعبين من أي تطاول.