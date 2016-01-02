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إسلام جمال لـ في الجول: أنا أغلى مدافع في مصر.. عودتي للزمالك نهائية لعدم التزام سموحة بكلمتهم

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إسلام جمال لـ في الجول: أنا أغلى مدافع في مصر.. عودتي للزمالك نهائية لعدم التزام سموحة بكلمتهم إسلام جمال لـ في الجول: أنا أغلى مدافع في مصر.. عودتي للزمالك نهائية لعدم التزام سموحة بكلمتهم

أكد إسلام جمال مدافع الزمالك فشل صفقة انتقاله إلى سموحة بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير قد أكدت تعثر صفقة انضمام إسلام جمال لسموحة على سبيل الإعارة بسبب عدم اقتناع النادي السكندري بمستواه الفني.

وقال إسلام جمال في تصريحات لـ FilGoal.com: "لن أرد على تلك الأحاديث احتراما لفرج عامر الرئيس المحترم لنادي سموحة، ولكن ما حدث مغايرا لذلك تماما".

إسلام جمال أتبع "خضت حصتين تدريبيتين مع سموحة وكان المدرب مقتنعا بي تماما وأخبرني أنه قد يشركني في المباراة المقبلة بمركز متوسط الميدان الدفاعي".

وأضاف "ما حدث أنني اتفقت مع سموحة على أن أحصل على 40% من مستحقاتي خلال هذه الفترة، لكنهم عادوا وأرادوا أن أحصلوا على نسبة 25% فقط ولذلك قررت بشكل نهائي العودة للزمالك".

إسلام أتم "أنا أغلى مدافع في والخوض في أحاديث عن عدم صلاحيتي فنيا سيكون هراء".

وانضم إسلام جمال للزمالك في الموسم المنقضي قادما من نادي طلائع الجيش، في صفقة كلفت الفريق الأبيض مبلغ 5 مليون جنيه.

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