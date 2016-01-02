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البحرين تدين التصريحات الإيرانية وتعتبرها تدخلا فى شؤونها الداخلية

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البحرين تدين التصريحات الإيرانية وتعتبرها تدخلا فى شؤونها الداخلية البحرين تدين التصريحات الإيرانية وتعتبرها تدخلا فى شؤونها الداخلية

>أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التصريحات غير المسؤولة الصادرة مؤخراً عن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتى تعد استمراراً للتدخلات الإيرانية السافرة والمرفوضة فى الشأن الداخلى لمملكة البحرين .

وأكدت الوزارة فى بيان على أن هذه التصريحات تتنافى مع مباديء الأمم المتحدة وكافة القوانين الدولية التى تحث جميعها على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، وتعكس نهج المسؤولين الإيرانيين الذى يتسم بالطائفية والتدخل فى شؤون الغير ولا يقيم وزناً لمبادئ العلاقات الدولية، بحسب وكالة انباء البحرين (بنا).

وطالبت الوزارة فى البيان إيران بضرورة التوقف الفورى عن مثل هذه التصريحات والممارسات، والإلتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، والاهتمام والإلتفات إلى احوال ومطالب الشعب الايرانى الصديق المشروعة والعمل على تحقيقها، بدلاً من إشغاله بتصريحات ومزاعم كاذبة لا طائل من ورائها سوى خلق التوتر فى المنطقة.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد اعرب مؤخرا عن قلق بلاده ازاء التعامل الأمنى مع المطالب المدنية المشروعة للشعب البحرينى معتبرا أن تنفيذ العقوبات العشوائية وتشديد الاجراءات الأمنية يعد توجها غير ناجح فى مجال حل الأزمة الراهنة فى هذا البلد.
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مصر 365