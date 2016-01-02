هيئة كبار العلماء السعودية: القضاة مستقلون وليس لأحد التدخل فى القضاء

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد فى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم بإعدام 47 إرهابيا جاء إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيقا لمقصد من مقاصدها العظيمة، التى جاءت بحفظ نظام الأمة، الذى لا يمكن إلا بدرء الفتن والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة.

وأَضافت فى بيان أن الحكم فى المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القضاء فيها قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل فى القضاء.

وأكدت أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء هو تحقيق لرضى الله تعالى بتطبيق شرعه، ثم أنه حفظ وحماية لأمن بلاد الحرمين الشريفين، واستقرارها، ومحافظة على مكتسبات شعبها، وفى طليعة ذلك: أمن مواطنيها، والمقيمين فيها، وزوارها من الحجاج والمعتمرين وغيرهم، وردع وزجر لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم العدوانية التى تخل بأمن المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام فى 47 إرهابيا، منهم 45 سعوديا فى 12 محافظة بالمملكة.

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