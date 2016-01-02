4 محطّات سياحية في كندا

يحرص الكثيرون على استغلال أيّام إجازتهم في السفر؛ إذا كنت تحارين في اختيار الوجهة المثاليّة، فإنّ "سيدتي. نت" يقترح عليك زيارة كندا، التي تجمع بين المراكز الأثرية والثقافية والترفيهية. إشارة إلى أنّه بخلاف العادة تحظى كندا حالياً بمناخ مقبول في معظم أجزائها.

من بين أشهر المواقع السياحية في كندا:

- "متحف الحرب الكندية": يسلّط "المتحف" الضوء على التاريخ العسكري لكندا، ويوثّق دورها الحربي عبر التاريخ، وذلك من خلال معروضاته وعددها 2500، في ثماني صالات مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات والألغام والنصب التذكاري الرسمي وصور قدامى المحاربين وأبطال الحرب.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء.

- حديقة "غاتينو": تقع "الحديقة" في العاصمة "أوتاوا"، وتمتدّ على مساحة 361 كيلومتراً مربعاً، وتقدّم مناظر خلابة لزائرها، إذ تحوي أكثر من 50 نوعاً من الأشجار، فضلاً عن الطيور والثدييات. هناك، يمكن المتعة بالسكينة عند الجلوس على أحد المقاعد وتأمّل الخضرة المحيطة، أو المشاركة في أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق، مثل: التخييم والسباحة والتزلج وركوب الدراجة والمشي في أحد الممرّات الواقعة في الجزء الجنوبي من الحديقة.

تضمّ "غاتينو" كهف الرخام تحت الأرض والمفتوح للجمهور.

تستقبل الحديقة الزائرين، يومياً، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر.

- "مونتريال" القديمة: تقع "المدينة القديمة" بين الواجهة البحرية والمركز التجاري في مدينة "مونتريال"، ويحدها من الغرب شارع "ماكغيل"، ومن الشمال "رويل ديس"، ومن الشرق شارع "سانت اندريه" ومن الجنوب نهر "سانت لورانس". تكتظّ المدينة بالمباني التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، وهي واحدة من المناطق الحضرية الأقدم في أمريكا الشمالية. تشكّل المدينة نقطة جذب سياحية رئيسة، ولا يحلو استكشاف المواقع التاريخية والشوارع والمعالم إلا سيراً على القدمين للتمتع برؤية القصور الاستعمارية، فضلاً عن مجموعة منوعة من المتاحف والمعالم والمرفق البحري.

- متحف "مونتريال" للفنون الجميلة: يعدّ أكبر متحف في "مونتريال"، والأبرز في كندا، ويقع على امتداد ساحة "جولدن مايل" التاريخي. يضمّ المتحف أربعة أجنحة تحتلّ مساحة إجمالية وقدرها 45067 متراً مربعاً، ويحوي أكثر من 41000 من الأعمال الموزعة على معارضه المؤقتة التي تجمع الفنون الجميلة والموسيقى والأفلام والأزياء والتصميم.

يفتح المتحف، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، ولغاية التاسعة مساءً يوم الأربعاء.

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