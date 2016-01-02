لا جازيتا ديللو سبورت: صلاح من أسوأ 10 صفقات في إيطاليا ' إقتصاديا '

احتل محمد صلاح لاعب روما الإيطالي المركز الرابع في أسوأ 10 صفقات في إيطاليا من الجانب الإقتصادي حسب تقرير نشرته جريدة لا جازيتا ديللو سبورت.

وصنفت لا جازيتا ديللو سبورت الصفقات حسب زيادة أو نقصان قيمة اللاعب السوقية منذ شراءه مطلع الموسم حتى بداية العام، حيث تؤكد أن سعر صلاح هبط من 18 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.

ويناقض تقرير لا جازيتا ديللو سبورت بيانات صلاح على موقع "ترانسفير ماركت" على سبيل المثال حيث يقول أن سعر صلاح الحالي هو 20 مليون يورو.

ولعب صلاح حتى الآن 19 مباراة مع روما سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وكان روما قد اشترى عقد صلاح من تشيلسي هذا الموسم بمقابل 18 مليون يورو.

أما عن قائمة الأفضل فكانت كالتالي..

باولو ديبالا (يوفنتوس) من 40 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.

نيكولا كالينيتش (فيورنتينا) من 5.5 مليون يورو لـ25 مليون يورو.

جيسون مورييو (إنتر ميلان) من 8 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

أمادو دياوارا (بولونيا) من 400 ألف يورو إلى 20 مليون يورو.

ألان (نابولي) من 14 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

فيرناندو (سامبدوريا) من 8 مليون يورو إلى 12 مليون يورو.

أوسكار هيلييمارك (باليرمو) من 2 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.

دانييلي باسيلي (تورينو) من 5,5 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.

لورينزو بيلليجريني (ساسولو) من 1,2 مليون يورو إلى 8 مليون يورو.

مارتن دي روون (أتالانتا) من 2 مليون يورو إلى 8 مليون يورو.

أما قائمة الأسوأ فضمت..

جيوفري كوندوجوبيا (إنتر ميلان) من 35 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

إدين دجيكو (روما) من 18 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.

هيرنانيس (يوفنتوس) من 11 مليون يورو إلى 4 مليون يورو.

محمد صلاح (روما) من 18 مليون يورو إلى 10 مليون يورو.

وقال التقرير إن صلاح كان محل نزاع بين روما وفيورنتينا إلا أن السعر الحالي قد تسبب في تساؤل التقرير إن كان هذا النزاع مجديا اقتصاديا.

أندريا بيرتولاتشي (ميلان) من 20 مليون يورو إلى 12 مليون يورو.

نيكولا فالديفيوري (نابولي) من 6,5 مليون يورو إلى 3 مليون يورو.

ماريو سواريز (فيورنتينا) من 7 مليون يورو إلى 2 مليون يورو.

إيدي براون (كاربي) من 5 مليون يورو إلى 2 مليون يورو.

لويس مورييل (سامبدوريا) من 12 مليون يورو إلى 5 مليون يورو.

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