كورتني كردشيان تنافس ديمي لوفاتو بإطلالة يومية أنيقة

في الشتاء، شاهدنا العديد من الإطلالات المخملية الأنيقة، ويبقى علينا أن نعترف بأنّ هاتين الإطلالاتين كانت من أجملها. وقد اختارهما كلٌّ من كورتني كردشيان Kourtney Kardashian و ديمي لوفاتو Demi Lovato، اللتين حبّذتا نفس الإطلالة من Alice + Olivia ، وارتدينها بأسلوبين مختلفين تماماً.

ارتدت كورتني تنورة مخملية مع توب مطابق لها، في إطلالة بسيطة للغاية، ونسّقتها مع سوار ذهبي ناعم وحذاء أسود كلاسيكي. أما ديمي لوفاتو فقد أظهرت مهارتها في التنسيق، حين ارتدت نفس التنورة مع التوب المطابق لها، ثمّ أضافت إليها معطفاً باللون البيج طويلاً مع حقيبة وحذاء بطبعة جلد النمر المميز.

فأيّ النجمتين نجحت في تنسيق إطلالتها برأيك؟