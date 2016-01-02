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«قيادة التحالف العربي»: انتهاء الهدنة الانسانية في اليمن ظهر اليوم

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«قيادة التحالف العربي»: انتهاء الهدنة الانسانية في اليمن ظهر اليوم «قيادة التحالف العربي»: انتهاء الهدنة الانسانية في اليمن ظهر اليوم

المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري

أصدرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، بيانًا أعلنت فيه إنهاء الهدنة في اليمن اعتباراً من الساعة 14:00 ظهر اليوم 2 / 1 / 2016.

وقالت القيادة العامة للتحالف، في بيان لها اليوم، إنها كانت وما زالت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية في اليمن وتمكين الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار لليمن، ولذلك فقد وافقت على الهدنة التي طلبها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تم تمديدها لفترة إضافية، إلا أن استمرار المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في خرق تلك الهدنة من خلال: “تكرر الاعتداءات السافرة على أراضي المملكة بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن ، واستهداف المراكز الحدودية السعودية، واستمرار إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني، ومواصلتهم قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم”.

وهذا كله يظهر عدم جدية الميليشيا وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب.

وعليه فإن قيادة التحالف تعلن إنهاء الهدنة في اليمن اعتباراً من الساعة 14:00 ظهر اليوم 2 / 1 / 2016.

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