وزير البيئة: نملك الضبطية القضائية ونطبقها على المصانع المخالفة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، السبت، إن الوزارة لها دور كبير في التفتيش المستمر على المصانع من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها، لافتا إلى أنه يتم تطبيق هذه الضبطية على المصانع المخالفة.

جاء ذلك خلال تفقده المنطقة الصناعية بقويسنا، بحضور الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، واللواء عبدالسلام عبدالبارى، رئيس مركز ومدينة قويسنا.

والتقى وزير البيئة، بعدد من أصحاب المصانع؛ لمراجعة مدى تطبيقهم للضوابط والاشتراطات البيئية على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية منذ بداية افتتاح المصانع.