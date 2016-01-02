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صور| رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

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صور| رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول صور| رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2015/ 2016 وذلك بمقر الجامعة.

وقال عبد اللاه، إن الجامعة تحرص على الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بها ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب، مضيفًا أنه تم تفقد الامتحانات في كليات التجارة والتربية والآداب والطب البيطري والصيدلة وكلية العلوم.

وأوضح أن جولته التفقدية اليوم لن تكون الأخيرة، وأن المتابعات ستكون بشكل يومى؛ لتذليل كل العقبات التى قد تواجه سير عملية الامتحانات.

من جانبه، أوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على التأكد من جودة الأماكن التى تتم بها الامتحانات وتوافر كل الأدوات والخدمات الطبية التى تساعد على انتظام الامتحانات وسيرها بسهولة ويسر.

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