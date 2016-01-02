فنانون ومثقفون وشخصيات عامة يطالبون النائب العام بوقف تنفيذ حكم حبس «إسلام البحيري» ..قضيته فكرية وليست ازدراء أديان

وقع العشرات من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة على طلب للنائب العام المستشار نبيل صادق لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد إسلام البحيري.

وأعد المحامي طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون، مذكرة وقف تنفيذ الحكم التي يوقع عليها المتضامنين مع “إسلام البحيري”، مؤكدًا أن تهمة البحيري جريمة فكر ورأي وليست ازدراء أديان.

وأضافت المذكرة، التي حصلت ONA، على صورة منها، أن تنفيذ الحكم ضد البحيري، هو عصف بالدعوات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الفكر الديني، وإخلال جسيم بتعهدات مصر الدولية.