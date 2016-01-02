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أخطاء شائعة لزيادة الوزن.. أهمها المياه الغازية وتناول الوجبات السريعة

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أخطاء شائعة لزيادة الوزن.. أهمها المياه الغازية وتناول الوجبات السريعة أخطاء شائعة لزيادة الوزن.. أهمها المياه الغازية وتناول الوجبات السريعة
خلال رحلة البعض للبحث عن حل لمشكلة النحافة التى يعانون منها، قد يرتكبون الكثير من الأخطاء الغذائية وغير الصحية فى سبيل زيادة أوزانهم بعض الكيلوهات، وهو ما له الكثير من الأضرار الصحية على المدى البعيد.

أضرار صحية لأخطاء زيادة الوزن بعشوائية


>الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أوضح خلال حديثه أن زيادة الوزن لابد وأن تتم باتباع نظام غذائى صحى وعلمى مدروس، فلا يصح تناول الشخص النحيف كل ما يراه أمامه أو يحتوى على سعرات حرارية عالية ودهون، بل عليه أن يتبع نظاما لا يسبب له أضرارا جانبية على صعيد القلب ونسب السكر والكولسترول وضغط الدم، وكذلك تضر هذه الأنظمة العشوائية الحالة النفسية وتحدث مشكلات بوظائف الجسم ومعدلات نشاطه وطاقته، والإضرار بعمل الجهاز الهضمى.
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>أشهر الأخطاء الشائعة لزيادة الوزن


>ويقدم استشارى علاج السمنة والنحافة مجموعة من أشهر الأخطاء التى يرتكبها البعض خلال رحلته للتخلص من النحافة ومن أهمها:

-الإسراف فى تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة (الفاست فوود) : وهو أكبر خطأ لأنه يمد الجسم بالكثير من غير الصحية، والكثير من الإضافات الغير صحية كالكاتشب والمايونيز والصوص، مما يمد الجسم بسعرات حرارية عالية ولكن يضعف المناعة على الجانب الآخر لعدم احتوائها على أى عناصر أو قيمة غذائية

-الإسراف فى تناول المياه الغازية رغبة فى المزيد من السعرات العالية، إلا أنها تسبب الكثير من المشكلات، كالمشكلات معوية، وتخل بمعدل السكر بالجسم

-الإسراف فى تناول الطعام المقلى الذى يرسب الدهون ويرفع الكوليسترول

-تناول الطعام الدسم والغنى بالدهون وهو ما يهدد بمشكلات الكوليسترول الضار

-الإسراف فى تناول الحلويات والسكريات، وهو ما يسبب خلل فى نسبة السكر فى الجسم

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مصر 365

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