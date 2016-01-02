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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد مؤتمر "النزاهة أساس العدل"

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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد مؤتمر "النزاهة أساس العدل" مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد مؤتمر "النزاهة أساس العدل"
وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى، على عقد المؤتمر الأول لـ"مكافحة الفساد وبناء مجتمع النزاهة والشفافية"، تحت شعار "النزاهة أساس العدل" خلال مارس المقبل.

من ناحيته، أكد رئيس الجامعة فى بيان أصدرته العلاقات العامة منذ قليل، أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل مبادرة الرئاسة نحو تدعيم متطلبات النزاهة والشفافية، وتطوير أدوات وأساليب الرقابة لمواجهة أشكال الانحراف المالى والإدارى، وتنشيط دور الأجهزة الرقابية فى الوحدات ذات الطابع العام لمكافحة الفساد، وكذلك تطوير الفكر والتطبيق الداعم للتصدى لعمليات غسيل الأموال وتهريبها، وإبراز دور ومتطلبات المحاسبة القضائية فى ملاحقة كافة التصرفات غير القانونية، وكذلك إظهار الجوانب السلوكية والأخلاقية لظاهرة الفساد فى المجتمعات التى فى طور النمو.

وأضاف أن المؤتمر له العديد من المحاور أبرزها الأساليب الفنية فى الكشف عن الغش والاحتيال والتدليس، الرقابة والمراجعة الداخلية فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية، المال السياسى وكيفية التصدى لمجالاته، المحاسبة القضائية ودورها فى تطوير آليات العمل المحاسبى، وأيضاً تكنولوجيا المعلومات ودورها الرقابى فى أعمال الوحدات الإدارية العامة.

يذكر أن جامعة بنى سويف، أنشأت مركزًا لدراسة مكافحة الفساد خلال العام الماضى 2015.

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