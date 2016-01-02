عميد طب الإسكندرية: المستشفيات تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد إضراب

أكد الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل كامل ولا يوجد إضراب فيها من طلاب الامتياز.

وأضاف أن أزمة طلاب الامتياز دفعة 2014 انتهت مشكلتهم بإلغاء الرسوم الإضافية على استخراج الشهادة المؤقتة، وتم انتهاء الأزمة، رافضا زعزعة الأجواء فى الوقت الحالى من بعض الطلاب وزعم وجود إضراب فى المستشفيات الجامعية.

وكان طلاب الامتياز دفعة 2014 أعلنوا استمرار إضرابهم بسبب مطالبتهم باعتذار رسمى من عميد الكلية لأطباء امتياز دفعة 2014 وتغيير صيغة الخطاب بين المسئولين فى مستشفيات جامعة الإسكندرية وأطباء الامتياز، بسبب رفض إلغاء الرسوم الإضافية على شهادة التخرج المؤقتة فى بداية الأمر.

وأضاف بيان الأطباء "واجب على إدارة الكلية دعم ومساندة أطباء الامتياز، وهم فى بداية حياتهم المهنية بل وحمايتهم مما يتعرضون له بالمستشفيات وما يقع عليهم من أعباء المهنية بل وحمايتهم مما يتعرضون له بالمستشفيات وما يقع عليهم من أعباء وأعمال ليست من اختصاصاتهم بالمستشفيات، لا الاستخفاف بهم وإهانتهم .

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