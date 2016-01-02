محمود طاهر: الأهلى لم يعتذر للمؤسسة العسكرية..لأننا لم نُخطئ

قال محمود طاهر رئيس الأهلى، إن النادى لم يخطأ فى حق المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الاعتذار جاء من زيزو تعبيرا عن آراء قطاع الكرة، خاصة أن الخطأ جاء من قلة من جماهيره.

جاء تصريح طاهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم، السبت، لمناقشة أزمة حل المجلس من جانب القضاء.

كان زيزو قد عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضى، اعتذر خلاله عن إساءة أفراد من جمهوره قبل موسمين تقريباً فى إحدى مباريات الفريق ببطولة أفريقيا، التى أقيمت ببرج العرب، وأكد زيزو وقتها أن الأهلى يكن كل احترام وتقدير للقوات المسلحة قبل أن يوضح رئيس النادى أن هذا الاعتذار صدر بشكل شخصى.

وأوضح رئيس الأهلى أن الاعتذار الذى تقدم به زيزو جاء منه بشكل شخصى وعن قطاع الكرة لكن النادى لم يتقدم باعتذار رسمى وأن كان المجلس يُبارك هذا الاعتذار، خاصة أن القوات المسلحة هى الدرع الذى نحتمى به جميعاً داخل مصر.

وشدد محمود طاهر على أن الأهلى لم يُخطئ فى حق المؤسسة العسكرية ولا يمكن أن ينكر فضلها ودعمها لكل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن زيزو اعتذر بشكل شخصى أو عن قطاع الكرة كمدير لإدارة هامة بالنادى بمباركة المجلس.

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