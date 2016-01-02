"ديلى ميل" تنتقد الخطوط البريطانية لعدم إعادة الرحلات الجوية لشرم الشيخ

وجهت صحيفة "الدايلى ميل" انتقادات حادة للخطوط الجوية البريطانية التى منعت السفر لمنطقة سيناء وشرم الشيخ، بعد حادث الطائرة الروسية، الأمر الذى تسبب فى مرور مصر بمآساة، ونقصان أعداد السياح بنسبة 85% فى الشهور الأخيرة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه بعد حادث الطائرة الروسية، لم تظهر أى بلاغات إرهابية جديدة فى المنطقة، ورغم ذلك تستمر الخطوط الجوية البريطانية فى منع السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات التى يعشقها السياح البريطانيون فى الشرق الأوسط.

وأضافت، أنه ليس هناك سبب واضح حتى الأن لإصرار كل من الحكومة البريطانية والروسية، على وضع محاذير من السفر إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكدة أن فنادق شرم الشيخ تعانى للبقاء على قيد الحياة، بعد حادث الطائرة، وأن أرباح السياحة فى مصر انخفت بنسب 12 مليون جنية استرلينى شهرياً بسبب قلة أعداد السائحين.

وصرحت وزارة الخارجية البريطانية قبل شهر، مؤكدة أنها تسعى إلى استئناف الرحلات الجوية من بريطانيا إلى شرم الشيخ فى مصر، بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وكانت جميع الرحلات على هذا المسار قد توقفت، مما أدى إلى بقاء آلاف البريطانيين محاصرين فى شرم الشيخ، عقب ورود معلومات استخبارية لبريطانيا، تفيد بأن قنبلة قد تكون هى السبب وراء تحطم الطائرة الروسية، وقتل 224 راكبا كانوا على متنها.

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