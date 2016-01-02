الداخلية لحقوقيين:اختفاء 101شخص لانضمام بعضهم لجماعات إرهابية وهجرة آخرين

أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنهم تلقوا طلبات من عدة منظمات حقوقية مرفق بها قوائم تضم أسماء عدد من الأشخاص لاختفائهم وتغيبهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح قطاع حقوق الإنسان، أنه تم الرد على هذه المنظمات وتعليل أسباب تغيب 101 شخص.

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة فحص أية بلاغات أو مطالب من المنظمات الحقوقية حول تغيب أى مواطن، وسرعة الرد عليهم فى إطار الشفافية.

يذكر أن معظم حالات الاختفاء يكون وراءها هجرة بعض الشباب بطريقة غير شرعية، أو انضمامهم لجماعات إرهابية، فضلا عن اختلاق البعض لوقائع الاختفاء وتحرير محاضر وهمية.