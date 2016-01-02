أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية لحقوقيين:اختفاء 101شخص لانضمام بعضهم لجماعات إرهابية وهجرة آخرين

Google+ Print
الداخلية لحقوقيين:اختفاء 101شخص لانضمام بعضهم لجماعات إرهابية وهجرة آخرين الداخلية لحقوقيين:اختفاء 101شخص لانضمام بعضهم لجماعات إرهابية وهجرة آخرين
أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنهم تلقوا طلبات من عدة منظمات حقوقية مرفق بها قوائم تضم أسماء عدد من الأشخاص لاختفائهم وتغيبهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح قطاع حقوق الإنسان، أنه تم الرد على هذه المنظمات وتعليل أسباب تغيب 101 شخص.

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة فحص أية بلاغات أو مطالب من المنظمات الحقوقية حول تغيب أى مواطن، وسرعة الرد عليهم فى إطار الشفافية.

يذكر أن معظم حالات الاختفاء يكون وراءها هجرة بعض الشباب بطريقة غير شرعية، أو انضمامهم لجماعات إرهابية، فضلا عن اختلاق البعض لوقائع الاختفاء وتحرير محاضر وهمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365