أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستأنف شمال القاهرة تلزم تراست النسيجية بالسويس بدفع 50ألف جنيه لكل مفصول

Google+ Print
مستأنف شمال القاهرة تلزم تراست النسيجية بالسويس بدفع 50ألف جنيه لكل مفصول مستأنف شمال القاهرة تلزم تراست النسيجية بالسويس بدفع 50ألف جنيه لكل مفصول
صرح أحمد مهران محامي عمال شركة تراست النسيجية بالسويس أن محكمة استئناف عالى شمال القاهرة قضت بالقضية رقم 2554 لسنه 18 ق برفض دعوى رئيس شركة تراست، وإلزام الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل تم فصله بالشركة.

وأضاف مهران لـ "اليوم السابع" أن هناك اتفاقية وقعت عام 2012 بحضور اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس الأسبق، وأعضاء اللجنة النقابية ورئيس الشركة وهو بصفته محامى العمال، كانت أهم بنود الاتفاقية، إلزام رئيس الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل فى حالة فصله أو ايقاف نشاط الشركة.

تابع مهران أنه بمقتضى هذا الحكم يلتزم رئيس الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل بالشركة تنفيذا للاتفاقية الموقعة.

يذكر أن شركة تراست شهدت مشاكل عمالية استمرت أكثر من 6 أعوام وانتهت بتوقف العمل، حيث قام العمال بالتظاهر عدة مرات أمام ديوان عام المحافظة عقب ثورة 25 يناير، للمطالبة بعودة العمل وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365