مستأنف شمال القاهرة تلزم تراست النسيجية بالسويس بدفع 50ألف جنيه لكل مفصول

صرح أحمد مهران محامي عمال شركة تراست النسيجية بالسويس أن محكمة استئناف عالى شمال القاهرة قضت بالقضية رقم 2554 لسنه 18 ق برفض دعوى رئيس شركة تراست، وإلزام الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل تم فصله بالشركة.

وأضاف مهران لـ "اليوم السابع" أن هناك اتفاقية وقعت عام 2012 بحضور اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس الأسبق، وأعضاء اللجنة النقابية ورئيس الشركة وهو بصفته محامى العمال، كانت أهم بنود الاتفاقية، إلزام رئيس الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل فى حالة فصله أو ايقاف نشاط الشركة.

تابع مهران أنه بمقتضى هذا الحكم يلتزم رئيس الشركة بدفع 50 ألف جنيه لكل عامل بالشركة تنفيذا للاتفاقية الموقعة.

يذكر أن شركة تراست شهدت مشاكل عمالية استمرت أكثر من 6 أعوام وانتهت بتوقف العمل، حيث قام العمال بالتظاهر عدة مرات أمام ديوان عام المحافظة عقب ثورة 25 يناير، للمطالبة بعودة العمل وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

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